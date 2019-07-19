Скільки коштує охорона житла і як убезпечити себе від грабіжників

Поки ви у відпустці і засмагаєте – дехто планує пограбунок вашої квартири. Нині у хід ідуть не лише відмичка і перевірки дзвінком. Шахраї стають досконаліші і досліджують інформацію через соцмережі .

Захистити своє чесно зароблене коштуватиме близько 5 тис. гривен. Це мінімальний набір – датчиків руху і відмикання дверей та вікон. Обладнання підключають до пульту охорони. Якщо хоча б один датчик спрацював – група виклику мчить до вас щоб упіймати грабіжника. Нині такі послуги коштують від 250 до 450 грн на місяць.

Ловити злодія краще на підході до житла. Якщо у вас будинок, фахівці радять встановлювати кілька ліній охорони. Одна з новинок – бездротова система охорони по периметру ділянки. Її можна встановити над забором, і коштує вона близько трьох тис. гривен на одну сторону.

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Розвиток технологій дав можливість спостерігати за всім що відбувається у вашому будинку просто з мобільного телефона.

Однак навіть найсучасніші системи не дають сто відсоткової гарантії. Для того аби ваше майно було у безпеці варто не забувати про елементарні правила. Фахівці наводять кілька базових пунктів.

Чи не найголовніший – подружіться з сусідами, вони повідомлять якщо хтось підозрілий вештатиметься біля ваших дверей, і забиратимуть пошту та рахунки коли вас не буде. Злодії все ще обирають жертв по-старому. Але сучасні крадії уважно стежать за вами онлайн.

Тож якщо ви вже вирішили похизуватись вашою відпусткою у соц. мережах – зробіть це після неї.

До слова, попри шлагбауми і охорону: в Україні пограбували сотні квартир, забрали навіть подарунки.

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