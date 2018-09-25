Сложнее, чем в Калифорнии: в Одессе провели первые в Украине соревнования по серфингу
Бурное Черное море, высокие волны и желание выиграть бой со стихией. Несмотря на существенное похолодание по всей Украине, в Одессе провели первые в Украине соревнования по серфингу.
Полсотни участников из Украины и Америки приехали, чтобы обуздать черноморские волны и открыть новый спортивный сезон.
Оценивали уровень наших серфингистов судьи из Болгарии.
Недавно серфинг стал олимпийским видом спорта. Поэтому украинские спортсмены имеют прекрасную возможность совершенствоваться на черноморских волнах.
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К слову, Факты ICTV рассказывали, что серфер словил 24-метровую волну и установил рекордПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-25Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.