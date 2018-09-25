Складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу
Бурхливе Чорне море, високі хвилі та бажання виграти бій зі стихією. Попри суттєве похолодання по всій Україні, в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу.
Півсотні учасників з України та Америки приїхали, аби приборкати чорноморські хвилі та відкрити новий спортивний сезон.
Оцінювали рівень наших серфінгістів судді з Болгарії.
Нещодавно серфінг став олімпійським видом спорту. Тож українські спортсмени мають чудову нагоду вдосконалюватися на чорноморських хвилях.
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До слова, Факти ICTV повідомляли, що серфер зловив 24-метрову хвилю і встановив рекордПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-25Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.