Складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу

Бурхливе Чорне море, високі хвилі та бажання виграти бій зі стихією. Попри суттєве похолодання по всій Україні, в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу.

Півсотні учасників з України та Америки приїхали, аби приборкати чорноморські хвилі та відкрити новий спортивний сезон.

Оцінювали рівень наших серфінгістів судді з Болгарії.

Нещодавно серфінг став олімпійським видом спорту. Тож українські спортсмени мають чудову нагоду вдосконалюватися на чорноморських хвилях.

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До слова, Факти ICTV повідомляли, що серфер зловив 24-метрову хвилю і встановив рекорд

Опубліковано Вересень, 25 в 11:28



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