Фрукт кровавого цвета. Как выращивают красный апельсин на Сицилии и чем полезен

Красный апельсин – символ солнечной Сицилии. Пигментация досталась ему за выращивание на вулканической почве.

Цитрусовый запах апельсинов и мандаринов ассоциируются у нас с приходом новогодних праздников. Это потому, что большинство апельсинов на планете созревают зимой. Их пик зрелости в феврале.

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Апльсин – это клондайк витамина, антиоксидантов, которые замедляют старение. Наполненный витаминами, местный апельсин сочный и питательный. А его кисло-сладкий вкус – это незабываемое впечатление от темпераментной Сицилии.

Сицилийский апельсин растет исключительно у вулкана Этна. Цитрусоманы называют красный апельсин самым вкусным. Он меньше классического фрукта, слаще, а иногда с привкусом малины.

Склоны вулкана богатые минералами, поэтому все выращенное здесь особенно полезно. Земля почти не требует удобрений. Сицилийцы настолько любят свой апельсин, что даже собирают его только вручную и не готовы пустить в него машины.

На самом деле, родина апельсинового дерева не Италия, а Китай. Но сейчас же большинство цитрусовых можно вырастить хоть у себя на балконе.

Но сицилийский апельсин особый, к нему сами итальянцы относятся очень трепетно, ранее их поставляли исключительно королевской семьи. Сейчас же их продают по всему миру.

Напомним, в селе Липники семья Труш выращивает бананы, папайю, гранаты, киви и еще около двух десятков саженцев экзотических растений.

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