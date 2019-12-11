Смачніший і корисніший. В чому переваги червоного сицилійського апельсину

Червоний апельсин – символ сонячної Сицилії. Пігментація дісталася йому через вирощення на вулканічному ґрунті.

Цитрусовий запах апельсинів та мандаринів асоціюється у нас з приходом новорічних свят. Це тому, що більшість апельсинів на планеті дозрівають взимку. Їхній пік стиглості у лютому.

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Апльсин – це клондайк вітаміну, антиоксидантів, які сповільнюють старіння. Наповнений вітамінами, місцевий апельсин соковитий і поживний. А його кисло-солодкий смак – це незабутнє враження від темпераментної Сицилії.

Сицилійський апельсин росте виключно біля вулкана Етна. Цитрусомани називають червоний апельсин найсмачнішим. Він менший за класичний фрукт, солодший, а іноді з присмаком малини.

Схили вулкана багаті мінералами, тож усе вирощене тут особливо корисне. Земля майже не потребує добрив. Сицілійці настільки люблять свій апельсин, що навіть збирають його лише вручну і не готові пустити до нього машини.

Насправді, батьківщина апельсинового дерева не Італія, а Китай. Нині ж більшість цитрусових можна виростити хоч у себе на балконі.

Та сицилійський апельсин особливий, до нього самі італійці ставляться дуже трепетно, раніше їх постачали виключно королівській сім’ї. Нині ж їх продають по всьому світу.

Нагадаємо, у селі Липники родина Труш вирощує банани, папайю, гранати, ківі та ще зо два десятки саджанців екзотичних рослин.

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