Смерчи, ливни и град: на Прикарпатье и Буковине бушует непогода

Беспощадная весна натворила большой беды на Прикарпатье. В селе Гвозд после мощных ливней река Луковец вышла из берегов и затопила полтысячи домов. Люди в отчаянии: стихия уничтожила одежду, мебель и даже документы. Вода прибывала так быстро, что времени спасать вещи не было. Из домов выбирались вплавь – через окна. Внутри зданий воды было больше метра. Бешеный поток разрушил девять из десяти переправ, уничтожил овощи и много домашних животных.

Надворнянский район подтопило больше всего. Спасатели на лодках эвакуировали целые семьи. Полторы тысячи человек в трех деревнях остались без газа. Часть из них и без электричества.

В Калуше сначала был град, а потом проливной дождь. Улицы превратились в сплошные реки. За 15 минут город поплыл. Таких потопов не было полвека. На улицах дома плавают с обеих сторон.

Неудержимый поток грязи и камней сносил все на своем пути: разрушал мосты и подмывал дороги. В Бережнице вода до сих пор блокирует село с нескольких сторон, а посреди дороги образовалась трехметровая воронка.

Читайте: Смерч и град с яблоко: под Житомиром разыгралась непогода

Всего на Прикарпатье подтопило более трех тысяч жилых домов. Частично повреждены два моста, сотни людей остались без газа и света. В области создали 10 комиссий, которые подсчитывают последствия непогоды. За неделю здесь выпала полуторамесячная норма осадков. И дожди не прекращаются.

Сокрушительный смерч пронесся на Буковине – стихия всего за минуту сорвала 15 крыш с домов, повалила столбы и два десятка деревьев. А еще повредила окна, мебель и овощи. Ураган налетел внезапно – селяне в панике прятались, кто где мог.

Из-за смерча без света остались 12 сел, там работают энергетики. Между тем жители срочно спасают свои дома. Ведь непогода на Буковине будет бушевать еще сегодня и завтра. Но худшее уже позади, – успокаивают в Гидрометцентре.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как непогода остановила Киев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.