Смерчі, зливи та град: на Прикарпатті та Буковині вирує негода

Нещадна весна накоїла великого лиха на Прикарпатті. У селі Гвізд після потужних злив річка Луковець вийшла з берегів і затопила півтисячі обійсть. Люди у розпачі: стихія знищила одяг, меблі і навіть документи. Вода прибувала так швидко, що часу рятувати речі не було. З будинків вибиралися вплав – через вікна. Всередині будівель води було понад метр. Шалений потік зруйнував дев’ять із десяти переправ, знищив городину і чимало домашніх тварин.

Надвірнянський район підтопило найбільше. Рятувальники човнами евакуйовували цілі сім’ї. Півтори тисячі людей у трьох селах залишилися без газу. Частина із них і без електрики.

У Калуші спочатку був град, а потім проливний дощ. Вулиці перетворилися на суцільні ріки. За 15 хвилин місто попливло. Таких потопів не було півстоліття. На вулицях будинки плавають по обидва боки.

Нестримний потік бруду та каміння зносив все на своєму шляху: руйнував мости та підмивав дороги. У Бережниці вода досі блокує село з кількох сторін, а посеред дороги утворилася триметрова вирва.

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Загалом на Прикарпатті підтопило понад три тисячі житлових будинків. Частково пошкоджено два мости, сотні людей залишилися без газу та світла. В області створили 10 комісій, які підраховують наслідки негоди. За тиждень тут випала півторамісячна норма опадів. І дощі не припиняються.

Нищівний смерч пронісся Буковиною – стихія всього за хвилину зірвала 15 дахів із будинків, повалила стовпи і два десятки дерев. А ще пошкодила вікна, меблі і городину. Буревій налетів раптово – селяни у паніці ховалися, хто де міг.

Через смерч без світла залишилися 12 сіл, там працюють енергетики. Тим часом мешканці терміново рятують свої оселі. Адже негода на Буковині вируватиме ще сьогодні й завтра. Але найгірше уже позаду, – заспокоюють в гідрометцентрі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як негода зупинила Київ.

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