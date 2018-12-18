Сладкие подарки и концерт: фонд Кучмы поздравил пациентов Центра детской кардиологии

Скорейшего выздоровления пожелал малым пациентам столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии Президентский фонд Леонида Кучмы Украина.

В канун Святого Николая детям привезли не только сладкие подарки, но и порадовали концертом, который подготовили одаренные киевские школьники.

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Родители говорят: такие праздники помогают быстрее выздоравливать тем детям, которые уже перенесли операции, а тем, кто только к ним готовится – добавляют бодрости.

Сегодня в столичном Центре детской кардиохирургии около 200 пациентов со всей Украины. И такие праздничные сюрпризы – часть терапии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что жены украинских футболистов оказали помощь Охматдету на 600 тыс. гривен.

Опубликовано Декабрь, 18 в 11:57



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