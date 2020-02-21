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Факты / Видео / Украина / Общество

Стыдно за наш городок – жители Новых Санжар о столкновениях

Опозорились на весь мир – о реакции новосанжарцев на приезд эвакуированных из Китая в их санаторий пишут все мировые издания.

20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области пытались заблокировать дорогу в медучреждение и не пустить автобусы с людьми. Но в конце концов, несмотря на потасовки, создать коридор все же удалось.

Но люди не успокоились, и когда появились семь автобусов – забросали их камнями. Все это закончилось дракой. Пострадали девять полицейских, двадцать четыре митингующих были задержаны.

Репортаж из Новых Санжар от Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как другие страны проводили эвакуацию своих граждан из Китая.

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