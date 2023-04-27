Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице

Молодая семья из Винницы выращивает салаты на вертикальной ферме, и это без большого поля, дорогой техники и пестицидов. Николай и Мария не имели специализированных знаний, но начали собственное полезное дело. В их парнике нет земли – растения подкармливают специальными микроэлементами через воду.

Специальный полив, подсветка и стерильность – на шестидесяти квадратных метрах городской фермы выращивают пять видов салатов. В неделю собирают до 150 кг продукта. В вертикальном парнике семена сажают в минеральную вату, безопасную для окружающей среды.

Выращивание зелени – непрерывный процесс. Им управляют из ноутбука. Это экономное дело – не нужно тратиться на защиту посевов от сорняков и насекомых.

Урожай сразу увозят в рестораны и супермаркеты. Молодые предприниматели поняли, что этот товар нужен на рынке. Поэтому собственное дело, которое было начато до полномасштабного вторжения, решили развивать, поскольку верят, что их налоги крайне нужны экономике страны. А ферма помогает развивать сельское хозяйство.

Сити-ферма – дело недешевое. Но по подсчетам предпринимателей, агропарник окупится уже через три года. Далее планируют увеличивать ассортимент – выращивать на гидропонике огурцы, помидоры и даже арбузы. Своим опытом готовы делиться.

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