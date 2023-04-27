Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці

Молода родина із Вінниці вирощує смачні салати на вертикальній фермі, й усе це без великого поля, дорогої техніки та пестицидів. Микола та Марія не мали спеціалізованих знань, але започаткували власну корисну справу. У їхньому парнику немає землі – рослини підживлюють спеціальними мікроелементами через воду.

Спеціальний полив, підсвітка і стерильність – на 60 квадратних метрах міської ферми вирощують п’ять видів салатів. За тиждень збирають до 150 кг продукту. У вертикальному парнику насіння садять у мінеральну вату, безпечну для довкілля.

Вирощування зелені – безперервний процес. Ним керують із ноутбука. Це економна справа – не треба витрачатися на захист посівів від бур’янів і комах.

Урожай одразу відвозять у ресторани й супермаркети. Молоді підприємці зрозуміли, що і цей товар потрібен на ринку. Тому власну справу, яку започаткували до повномасштабного вторгнення, вирішили розвивати. Бо вірять, що їхні податки вкрай потрібні економіці країни. А ферма допомагає розвивати сільське господарство.

Сіті-ферма – справа недешева. Але, за підрахунками підприємців, агропарник окупиться уже за три роки. Далі планують збільшувати асортимент – вирощувати на гідропоніці огірки, помідори та навіть кавуни. Власним досвідом готові ділитися.

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