Спека в квартирах і нові тарифи: чому опалення в Україні дорожчає

Днями Кабмін ухвалив новий механізм формування цін на опалення, і відтепер тариф на опалення буде частково залежати від самих громадян.

Раніше тариф був одноставковий, а всі витрати – постійні і не гнучкі: тепер підприємства зможуть враховувати двоставкові тарифи.

Це означає, що в ціну включатимуть і змінні витрати – наприклад, кількість тепла, яке використовують споживачі.

Тобто, чим більше тепла ми будемо використовувати, тим дешевше воно обійдеться. Ціна на опалення залежатиме і від вартості газу.

Традиційно опалювальний сезон почався в середині жовтня, коли три дні поспіль середньодобова температура не перевищувала +8.

Однак майже відразу після початку сезону тепла погода повернулася: у квартирах люди потерпали від спеки.

Та погода швидко змінювалась і два тижні трималося тепло. У квартирах люди потерпали від спеки.

Станом на кінець жовтня в Україні до тепла підключено вже більше третини будинків.

Тим часом експерти прогнозують незначне зростання вартості опалення.

Більш вигідні ціни можуть отримати власники приватних будинків: через високу конкуренцію та заповненість сховищ, постачальники можуть пропонувати їм нижчу вартість.

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