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Спецоперация против кори на Львовщине: вакцинируют 50 тыс. учеников

На Львовщине, которая пока лидирует по количеству заболевших корью в Украине, начали массовую вакцинацию школьников. В течение трех недель в планах защитить 50 тысяч непривитых учеников.

Впервые мобильные бригады медиков выехали в учебные заведения, а кабинеты прививок в поликлиниках будут работать не только дольше, но еще и в выходные. Из столицы, чтобы пополнить запасы, везут дополнительных 70 тысяч доз вакцин.

Здесь более 300 учеников или вообще не вакцинированы от кори, или же не имеют второй прививки. Классные руководители родителей предупредили заранее.

Среди условий школьной вакцинации – письменное согласие родителей. И только после этого мобильная бригада медиков может начать работу. Медики осматривают каждого ученика и меряют температуру и только потом – инъекция.

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За три недели врачи планируют вакцинировать 50 тысяч школьников. Таким образом, можно прогнозировать спад заболеваемости.

Между тем, по данным ВОЗ, в Европе по результатам 2018 года корью заболело более 82 тыс. человек, из которых более 53 тыс. – в Украине.

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