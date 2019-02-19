Спецоперація проти кору на Львівщині: вакцинують 50 тис. учнів

На Львівщині, яка поки лідирує за кількістю хворих на кір в Україні, розпочали масову вакцинацію школярів. Впродовж трьох тижнів у планах захистити 50 тисяч нещеплених учнів.

Вперше мобільні бригади медиків виїхали у навчальні заклади, а кабінети щеплень в амбулаторіях працюватимуть не лише довше та ще й у вихідні. Зі столиці, щоб поповнити запаси, везуть додаткових 70 тисяч доз вакцин.

Тут понад 300 учнів або взагалі не вакциновані від кору, або ж не мають другого щеплення. Класні керівники батьків попередили завчасно.

Серед умов шкільної вакцинації – письмова згода батьків. І лише після цього мобільна бригада медиків може розпочати роботу. Медики оглядають кожного учня та міряють температуру і лише опісля – ін’єкція.

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За три тижні лікарі планують вакцинувати 50 тисяч школярів. Відтак, можна прогнозувати спад захворюваності.

Між тим, за даними ВООЗ, у Європі за результатами 2018 року на кір захворіло понад 82 тис. людей, з яких понад 53 тис. – в Україні.

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