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Справедливость или политическая расправа: Сенат США рассматривает импичмент Трампу

Прямо сейчас Сенат США рассматривает импичмент предыдущему президенту Дональду Трампу.

Бывшего лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу — после чего его сторонники штурмовали здание Конгресса.

В начале января за импичмент проголосовали в нижней палате Конгресса, где большинство составляют демократы. Теперь же решение должен утвердить Сенат — но для этого необходимы две трети голосов, и в частности, 17 от однопартийцев Трампа — республиканцев.

В представленных письменных аргументах адвокаты Дональда Трампа подчеркивают, что трактовка заявлений бывшего президента напрямую зависит от желания осуществить политическую расправу над оппонентом.

— Сильный аргумент против него — это его слова. Но это также и его сильнейший защита, — заверила юрист по вопросам национальной безопасности Брэдли Мосс.

Сам Дональд Трамп назвал процесс импичмента “политическим театром”, а адвокаты уверяют: Сенат вообще не имеет полномочий судить Трампа, поскольку он — уже бывший президент.

Согласно данным опроса Associated Press, осуждение Трампа поддерживают меньше половины американцев, тогда как по опросу ABC-Ipsos — целых 56%.

Между тем демократы ожидают официального утверждения импичмента Дональда Трампа.

Сейчас до завершению слушания остается несколько часов. Пока демократы ожидают официального утверждения импичмента Дональда Трампа, его фактическое осуждение остается маловероятным.

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