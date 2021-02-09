Справедливість чи політична розправа: Сенат США розглядає імпічмент Трампу

Прямо зараз Сенат США розглядає імпічмент попередньому президенту Дональду Трампу.

Колишнього лідера звинувачують у підбурюванні до заколоту – після чого його прихильники штурмували будівлю Конгресу.

На початку січня за імпічмент проголосувала нижня палата Конгресу, де більшість мають демократи. Тепер же рішення має затвердити Сенат – але для цього необхідні дві третини голосів, і зокрема, 17 від однопартійців Трампа – республіканців.

Серед представлених письмових аргументів адвокати Дональда Трампа підкреслюють, що трактування заяв колишнього президента напряму залежить від бажання здійснити політичну розправу над опонентом.

– Найсильніший аргумент проти нього – це його слова. Але це також і його найсильніший захист, – запевнила юрист з питань національної безпеки Бредлі Мосс.

Сам Дональд Трамп назвав процес імпічменту “політичним театром”, а адвокати заявляють: Сенат взагалі не має повноважень судити Трампа, оскільки він – вже колишній президент.

Згідно з даними опитування Associated Press, засудження Трампа підтримує менша половина американців, а згідно з опитуванням ABC-Ipsos – цілих 56%.

Тим часом демократи очікують на офіційне затвердження імпічменту Дональда Трампа.

Наразі до завершення слухання залишається декілька годин. Поки демократи очікують на офіційне затвердження імпічменту Дональда Трампа, його фактичне засудження залишається малоймовірним.