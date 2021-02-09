Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Справедливість чи політична розправа: Сенат США розглядає імпічмент Трампу

Прямо зараз Сенат США розглядає імпічмент попередньому президенту Дональду Трампу.

Колишнього лідера звинувачують у підбурюванні до заколоту – після чого його прихильники штурмували будівлю Конгресу.

На початку січня за імпічмент проголосувала нижня палата Конгресу, де більшість мають демократи. Тепер же рішення має затвердити Сенат – але для цього необхідні дві третини голосів, і зокрема, 17 від однопартійців Трампа – республіканців.

Серед представлених письмових аргументів адвокати Дональда Трампа підкреслюють, що трактування заяв колишнього президента напряму залежить від бажання здійснити політичну розправу над опонентом.

– Найсильніший аргумент проти нього – це його слова. Але це також і його найсильніший захист, – запевнила юрист з питань національної безпеки Бредлі Мосс.

Сам Дональд Трамп назвав процес імпічменту “політичним театром”, а адвокати заявляють: Сенат взагалі не має повноважень судити Трампа, оскільки він – вже колишній президент.

Згідно з даними опитування Associated Press, засудження Трампа підтримує менша половина американців, а згідно з опитуванням ABC-Ipsos – цілих 56%.

Тим часом демократи очікують на офіційне затвердження імпічменту Дональда Трампа.

Наразі до завершення слухання залишається декілька годин. Поки демократи очікують на офіційне затвердження імпічменту Дональда Трампа, його фактичне засудження залишається малоймовірним.

Теги: , , , ,

По темі

У США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа
У США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа
США повернуться до Ради ООН з прав людини, яку залишив Трамп
США повернуться до Ради ООН з прав людини, яку залишив Трамп
Байден не хоче надавати Трампу доступ до брифінгів розвідки
Байден не хоче надавати Трампу доступ до брифінгів розвідки
Імпічмент Трампа: 45-й президент США відмовився від свідчень у Сенаті
Імпічмент Трампа: 45-й президент США відмовився від свідчень у Сенаті
Через Навального: сенатори внесли у Конгрес США закон щодо санкцій проти Росії
Через Навального: сенатори внесли у Конгрес США закон щодо санкцій проти Росії
Міністром США вперше став представник ЛГБТ
Міністром США вперше став представник ЛГБТ
У Сенаті США анонсували санкції проти Росії через вирок Навальному
У Сенаті США анонсували санкції проти Росії через вирок Навальному
Перед початком процесу про імпічмент команду Трампа залишили 5 адвокатів – ЗМІ
Перед початком процесу про імпічмент команду Трампа залишили 5 адвокатів – ЗМІ
Вгору Вгору