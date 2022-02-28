Справжнє пекло у Харкові: ворог гатить градами та вбиває мирних людей

У Харкові сьогодні, 28 лютого, було неспокійно. Російські окупанти нахабно почали обстрілювати житлові квартали градами. Найбільше постраждали райони Олексіївки, Салтівки та Павлополя.

Унаслідок обстрілів померло 11 людей, десятки поранених. Але кількість загиблих та постраждалих може зростати. Одній жінці відірвало ноги.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов назвав те, що відбувалося у Харкові, військовим злочином та геноцидом українського народу.

– Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю! – наголосив керівних Харківської обласної держадміністрації.

Також він висловив співчуття загиблим та підкреслив, що боротьба триває.

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