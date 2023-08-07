США приглашают на работу нефтяников из Украины! Как податься и какие условия

Украинские беженцы находят работу за границей, и не только в соседних странах, но и далеко за океаном. Это полезно и для наших соотечественников, и для экономик принимающих стран. Сегодня украинские нефтяники начинают работать в Соединенных Штатах Америки.

Первые украинские иммигранты в американский штат Северная Дакота начали прибывать еще более 120 лет назад. Теперь наших соотечественников там стало больше – за счет тех, кто вынужден был покинуть Украину из-за российской войны. Впрочем, украинские беженцы – это не бремя для местной экономики, а ценные рабочие руки. Сейчас нефтяной промышленности штата сложно найти работников за его пределами, потому что уровень безработицы в США остается низким.

Компания Bakken Grow действует в рамках программы администрации американского президента Джо Байдена Объединяемся ради Украины. Она связывает потенциальных работодателей с украинцами, нуждающимися в работе. Таким заявителям программа предоставляет соответствующие документы на право проживания и работу на срок до двух лет.

Нынешний набор украинских нефтяников – пилотный. В его рамках для Северной Дакоты планируют подыскать 25 работников до конца августа.

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