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Оксана Лотоцька, журналістка програми Факти ICTV

США запрошують на роботу нафтовиків з України! Як податися і які умови

Українські біженці знаходять роботу за кордоном, і не тільки у сусідніх країнах, а й далеко за океаном. Це корисно і для наших співвітчизників, і для економік країн, які їх приймають. Нині українські нафтовики починають працювати у Сполучених Штатах Америки.

Перші українські імігранти до американського штату Північна Дакота почали прибувати ще понад 120 років тому. Тепер наших співвітчизників там побільшало – через тих, хто змушений був залишити Україну через російську війну. Втім українські біженці – це не тягар для місцевої економіки, а цінні робочі руки. Зараз нафтовій промисловості штату складно знайти працівників за його межами, бо рівень безробіття у США залишається низьким.

Компанія Bakken Grow діє в межах програми адміністрації американського президента Джо Байдена Єднаймося заради України. Вона зв’язує потенційних працедавців з українцями, які потребують роботи. Таким заявникам програма надає відповідні документи на право проживання та роботи на термін до двох років.

Нинішній набір українських нафтовиків – пілотний. У його межах для Північної Дакоти планують підшукати 25 працівників до кінця серпня.

Біженці, нафта, Робота за кордоном, США
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