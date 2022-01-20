Состояние вечности: Анатолий Криволап открыл выставку ночного пейзажа

Известный художник Анатолий Криволап открыл выставку ночного пейзажа величайших украинских художников XIX, XX, XXI веков. В экспозиции – полотна из собраний разных музеев и частных коллекций.

Больше картин авторства самого Анатолия Криволапа, который является самым дорогим художником Украины. Именно он является автором и идейным вдохновителем этой ночной палитры, которую последние три столетия изображали звездные творцы.

Картины Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и Тараса Шевченко — полотна, на которых формировался художественный вкус Криволапа. Ему интересно, какие средства они использовали, как передавали свет, какую технику использовали и цвета.

— Куинджи передавал цветное и иллюзорное видение ночи. У Светлицкого оно более бытовое. У каждого свой взгляд на ночь и эти взгляды меняются, – отметил Анатолий.

Большинство полотен в залах – авторства самого Криволапа. Первый ночной пейзаж был написан им два десятилетия назад.

В 2012 году на аукционе Сотбис в Лондоне ночной пейзаж Криволапа был продан за $84 тыс. Картину Лошадь. Ночь в Нью-Йорке купили более чем за $120 тыс. Анатолий стал самым дорогим украинским художником. Его работы здесь выставляются впервые.

Художник не скрывает, что вдохновляется ночным временем, а с утра берет кисть в руки. Так появилась последняя работа — Полнолуние, которое мистически отражается в воде.

Искусствоведы с упоением отмечают: полотно — взрыв чистой энергии, где филигранно соединены пространство, эмоция и цвет. Гигантская картина тонущего во тьме коня — черным по черному, создана за счет двух фактур — матовой и блестящей.

В картине Марево – взрывная играющая палитра красок с фактурой и динамикой. Криволап признается, что на холстах реализует вспышки интуиции, ведь искусство – это работа с чувствами.

— Я вообще Украину воспринимаю как мистическое место. Ночью есть состояние вечности. Космос покрывает людскую суету, — сказал Анатолий.

На выставке можно исследовать изменение технических средств живописи и нюансы ночного освещения.

Ощутить ночное дыхание украинской живописи и отражение времени можно до 14 февраля включительно. Стоимость входных билетов – 100 грн.

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