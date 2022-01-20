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Стан вічності: Анатолій Криволап відкрив виставку нічного пейзажу

Ірина Шлепніна журналістка Факти ICTV

Відомий художник Анатолій Криволап відкрив виставку нічного пейзажу найвидатніших українських художників XIX, XX, XXI століть. В експозиції – полотна із зібрань різних музеїв і приватних колекцій.

Найбільше картин авторства самого Анатолія Криволапа, який є найдорожчим художником України. Саме він є автором і ідейним натхненником цієї нічної палітри, яку останні три століття зображали зіркові митці.

Картини Куїнджі, Миколи Глущенка, Григорія Світлицького та Тараса Шевченка –  полотна, на яких формувався мистецький смак Криволапа. Йому цікаво, які засоби вони використовували, як передавали світло, яку техніку використовували та кольори.

– Куїнджі передавав кольорове і ілюзорне бачення ночі. У Світлицького воно більш побутове. У кожного свій погляд на ніч і ці погляди змінюються, – зазначив Анатолій.

Більшість полотен в залах – авторства самого Криволапа. Перший нічний пейзаж був написаний ним два десятиліття тому.

У 2012 році на аукціоні Сотбіс в Лондоні нічний пейзаж Криволапа був проданий за $84 тис. Картину Кінь. Ніч в Нью-Йорку купили за понад $120 тис.  Анатолій став найдорожчим українським художником. Його роботи тут виставляються вперше.

Художник не приховує, що надихається нічним часом, а зранку бере пензель в руки. Так з’явилась остання робота – Повний місяць, який містично відображається у воді.

Мистецтвознавці із захватом зазначають: полотно – вибух чистої енергії, де філігранно поєднані простір, емоція та колір. Гігантська картина коня, що тоне в пітьмі – чорним по чорному, створена за рахунок двох фактур – матової та блискучої.

В картині Марево – вибухова граюча палітра фарб із фактурою та динамікою. Криволап зізнається, що на полотнах реалізовує спалахи інтуїції, адже мистецтво – це робота з почуттями.

– Я взагалі Україну сприймаю як містичне місце. Вночі є стан вічності. Космос покриває людську метушню, – сказав Анатолій.

На виставці також можна дослідити зміну технічних засобів живопису та нюанси нічного освітлення.

Відчути нічний подих українського живопису і відбиток часу  можна до 14 лютого включно. Вартість вхідних  квитків – 100 грн.

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