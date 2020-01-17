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Startup World Cup в Кремниевой долине: что покажут украинцы

Украинские дети и подростки очень креативные, поэтому их изобретения все чаще замечают и отмечают на международных конкурсах. В прошлом году украинцы завоевали 51 комплект наград, из которых 17 – золотые медали и гран-при.

В этом году Mалая академия наук везет авторов лучших проектов в Кремниевую долину на Startup World Cup. Это один из крупнейших питчингов в мире, который посетят участники из 57 стран. Немало изобретений на этом форуме находят бизнес-партнеров для воплощения в жизнь.

14-летняя Дана Богатырь придумала смарт-бокс – прототип умного холодильника. Он состоит из нескольких ячеек, датчиков массы и расстояния, платы программирования с Wi-Fi чтобы легко подключиться к смартфону.

Сергей Лисин совершенствует презентацию своего проекта – устройства, которое считает калории в пище.

Факты ICTV ранее писали о том, как украинцы получают деньги на стартапы в Польше.

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