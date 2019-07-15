Как украинцы получают деньги на стартапы в Польше

Реклама на телевидении, в Интернете, на улицах. Она уже так надоела людям, в традиционном понимании изживается. Но бизнес должен как-то себя продавать. Это вовремя поняла украинка Зоя Андреева, и принялась создавать так называемую естественную рекламу, которая больше информирует. И пока человек просто загружает свой браузер – программа уже определяет, что и как вам предложить.

Со своим стартапом замахнулись аж на Штаты

Но перед тем решили создать штаб в Европе. И выбрали Варшаву, тем более, здесь нашелся инвестиционный фонд, который вложил в проект немалые деньги.

Свой голос в раздаче грантов имеют общественные организации. Фонд сотрудничества – один из таких. Основанный еще тогда, когда слово стартап даже не было, а поляки просто учились становиться молодыми предпринимателями.

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За почти 30 лет они накопили опыт, которым теперь делятся с Украиной. Прежде всего, следует знать о Польско-Украинский мост стартапов.

Чтобы было легче от интересной бизнес-идеи перейти к развитию реального бизнеса, крупные польские университеты в своей структуре создают инкубаторы или бизнес-хабы. Такой есть и в известном вузе Польши – Академии Кузьминского. Здесь учатся среди других и полторы тыс. украинцев. И они так же могут претендовать на развитие своих идей в здешнем бизнес-хабе.

Это мировой тренд. Так делает университет Кембриджа или, например, Массачусетский технологический институт.

Бизнес-хабы сами себя оплачивают, ведь фактически выращивают из ученых бизнесменов и учат их зарабатывать деньги.

К слову, умные комбайны и лампы для агротеплиц: как в Польше поддерживают научные стартапы.

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