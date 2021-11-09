Стежили півроку: контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів у Харкові

У Харкові контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти секретні військові розробки.

За діями громадянина однієї з країн Середньої Азії та завербованого ним українця Служба безпеки стежила півроку.

Затримали їх під час передачі документів із грифом секретності.

Контррозвідники встановили, що іноземний громадянин тривалий час перебував в Україні. Чоловік цілеспрямовано намагався отримати таємні відомості у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

Задля цього встановлював контакти з вітчизняними фахівцями. Українця до конфіденційної співпраці залучив завдяки грошовій винагороді.

– Викрадення таких секретів дозволяє іншим країнам, вже маючи окремі розробки, виготовляти той чи той продукт. Таким чином, викрадаючи документи, вони отримують повний технологічний цикл, – пояснює начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін.

На яку саме країну працювали спільники, в СБУ не уточнюють. Однак на опублікованих спецслужбою фото є посвідчення одного із затриманих з позначкою Китайсько-український центр.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в них засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали.

Їх дослідять на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Поки ж іноземцеві оголошена підозра за статтею Шпигунство, українцю – за статтею Державна зрада.

Заставу для першого оцінили в суму 20 млн грн, для другого – в 1 млн грн. Нині фігуранти перебувають у слідчому ізоляторі.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Фото: СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.