Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція

У соцмережах з’явилися фото катівні Ізоляція в окупованому Донецьку.

Світлинами поділився колишній в’язень Станіслав Асеєв.

На фото зображені тюремні камери, стіл для катувань та внутрішній дворик, куди ув’язнених випускали погуляти на 5-7 хвилин.

  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція / 3 фотографии

Станіслав Асеєв переконаний, що фото виклала сама адміністрація “виправного” закладу.

– Нарешті вони (представники адміністрації в’язниці – Ред.) зрозуміли, чим для них може закінчитися ця “тема”.

Користувачі соцмереж були відверто вражена світлинами: дехто з коментаторів зауважив, що до окупації на подвір’ї Ізоляції проводилися літературні фестивалі.

  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
  • Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція
Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція / 3 фотографии

Тим часом Telegram-канал під назвою Донецкий тракторист пообіцяв і далі викладати фото з в’язниці, включно з даними “журналу обліку відвідування затриманих ССО ДНР”.

– Шановні в’язні Ізоляції. Я прошу не писати мені і не просити пошукати вас в списках. Всі хто там був, в списках є і ми все опублікуємо. Всьому свій час.

Станіслав Асеєв у своїй публікації натякнув, що найближчим часом керівництво колонії або розшукуватуть міжнародні інстанції, або ж ліківідує ФСБ.

Ймовірно, таким чином колаборанти намагають забзпечити собі індульгенцію.

Ізоляція – масштабний арт-центр, створений в Донецьку в 2010 році на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

У червні 2014 року, коли центр було захоплено сепаратистами, Ізоляцію почали використосувати як в’язницю і катівню.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прямий ефір з прихильниками “ДНР”: солдат ЗСУ у TikTok назвав росіян “братнім народом”
Прямий ефір з прихильниками “ДНР”: солдат ЗСУ у TikTok назвав росіян “братнім народом”
У Таїланді жінку посадили на 43 роки за критику монархії
У Таїланді жінку посадили на 43 роки за критику монархії
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Екс-правоохоронець та майор: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”
Екс-правоохоронець та майор: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”
СБУ підозрює керівника прикордонної охорони “ДНР” у тероризмі
СБУ підозрює керівника прикордонної охорони “ДНР” у тероризмі
У російських тюрмах ігнорують Covid-19: лист українського політв’язня
У російських тюрмах ігнорують Covid-19: лист українського політв’язня
Знущався над твариною: на Київщині чоловік зламав носа поліцейському
Знущався над твариною: на Київщині чоловік зламав носа поліцейському
Громадянина Латвії судитимуть за те, що воював на стороні “ДНР”
Громадянина Латвії судитимуть за те, що воював на стороні “ДНР”
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка