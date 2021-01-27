Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція

У соцмережах з’явилися фото катівні Ізоляція в окупованому Донецьку.

Світлинами поділився колишній в’язень Станіслав Асеєв.

На фото зображені тюремні камери, стіл для катувань та внутрішній дворик, куди ув’язнених випускали погуляти на 5-7 хвилин.











Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція / 3 фотографии

Станіслав Асеєв переконаний, що фото виклала сама адміністрація “виправного” закладу.

– Нарешті вони (представники адміністрації в’язниці – Ред.) зрозуміли, чим для них може закінчитися ця “тема”.

Користувачі соцмереж були відверто вражена світлинами: дехто з коментаторів зауважив, що до окупації на подвір’ї Ізоляції проводилися літературні фестивалі.











Стіл для катувань і колючі дроти: у мережі з’явилися фото концтабору “ДНР” Ізоляція / 3 фотографии

Тим часом Telegram-канал під назвою Донецкий тракторист пообіцяв і далі викладати фото з в’язниці, включно з даними “журналу обліку відвідування затриманих ССО ДНР”.

– Шановні в’язні Ізоляції. Я прошу не писати мені і не просити пошукати вас в списках. Всі хто там був, в списках є і ми все опублікуємо. Всьому свій час.

Станіслав Асеєв у своїй публікації натякнув, що найближчим часом керівництво колонії або розшукуватуть міжнародні інстанції, або ж ліківідує ФСБ.

Ймовірно, таким чином колаборанти намагають забзпечити собі індульгенцію.

Ізоляція – масштабний арт-центр, створений в Донецьку в 2010 році на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

У червні 2014 року, коли центр було захоплено сепаратистами, Ізоляцію почали використосувати як в’язницю і катівню.

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