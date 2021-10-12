Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Абрамова Юлія |

Сто дней — земельной реформе: в Украине работает полноценный рынок земли

Сто дней исполнилось земельной реформе. С первого июля в Украине заработал полноценный рынок земли. По данным министерства агрополитики, уже составлено более 28 тыс. сделок на покупку примерно семидесяти тыс. гектаров.

В среднем цена за один гектар составляет 43 тыс. грн. Однако, чиновники прогнозируют: ежегодно эта цифра будет расти на 7-10%. Ведь реальная стоимость украинской земли значительно выше.

Также, в Держгеокадастре сообщили о введении электронной системы торгов. Теперь земельные аукционы доступны в системе Прозорро.

Не обошлось за эти три с половиной месяца и без нарушений.

В частности, почти сразу после запуска системы мониторинга рынка земли — выявили более тысячи человек, которые располагают более 100 гектаров территории. А это является нарушением закона.

Также хватало тех, кто отказывался пользоваться правом бесплатной приватизации в пять раз подряд! Информацию о каждом из этих дельцов министерство аграрной политики уже разместило на своем сайте.

— Те, кто воровал украинскую землю — должны знать, что понесут юридическую ответственность. И должностные лица, злоупотребляли таким правом — должны нести юридическую ответственность. Мы открываем эту информацию для общества — и это только начало, — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Далее мы будем обнародовать все больше и больше фактов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Какой будет средняя стоимость гектара земли в Украине к концу года — прогноз Лещенко
Какой будет средняя стоимость гектара земли в Украине к концу года — прогноз Лещенко
200 сделок ежедневно: сколько участков продали за два месяца от старта рынка земли
200 сделок ежедневно: сколько участков продали за два месяца от старта рынка земли
Земельная реформа и развитие агросектора: что обсудил Зеленский с президентом Всемирного банка
Земельная реформа и развитие агросектора: что обсудил Зеленский с президентом Всемирного банка
Рынок земли 2021: украинцы заключили уже 5,5 тыс. сделок
Рынок земли 2021: украинцы заключили уже 5,5 тыс. сделок
Нужны изменения: почему бесплатная приватизация земли не может быть массовой
Нужны изменения: почему бесплатная приватизация земли не может быть массовой
Как работает рынок земли в Украине и что нужно знать ее владельцам перед продажей
Как работает рынок земли в Украине и что нужно знать ее владельцам перед продажей
Земля будет дорожать на 10% в год – министр агрополитики
Земля будет дорожать на 10% в год – министр агрополитики
Шмыгаль назвал новую среднюю стоимость сельскохозяйственной земли
Шмыгаль назвал новую среднюю стоимость сельскохозяйственной земли
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка