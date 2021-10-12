Сто дней — земельной реформе: в Украине работает полноценный рынок земли

Сто дней исполнилось земельной реформе. С первого июля в Украине заработал полноценный рынок земли. По данным министерства агрополитики, уже составлено более 28 тыс. сделок на покупку примерно семидесяти тыс. гектаров.

В среднем цена за один гектар составляет 43 тыс. грн. Однако, чиновники прогнозируют: ежегодно эта цифра будет расти на 7-10%. Ведь реальная стоимость украинской земли значительно выше.

Также, в Держгеокадастре сообщили о введении электронной системы торгов. Теперь земельные аукционы доступны в системе Прозорро.

Не обошлось за эти три с половиной месяца и без нарушений.

В частности, почти сразу после запуска системы мониторинга рынка земли — выявили более тысячи человек, которые располагают более 100 гектаров территории. А это является нарушением закона.

Также хватало тех, кто отказывался пользоваться правом бесплатной приватизации в пять раз подряд! Информацию о каждом из этих дельцов министерство аграрной политики уже разместило на своем сайте.

— Те, кто воровал украинскую землю — должны знать, что понесут юридическую ответственность. И должностные лица, злоупотребляли таким правом — должны нести юридическую ответственность. Мы открываем эту информацию для общества — и это только начало, — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Далее мы будем обнародовать все больше и больше фактов.

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