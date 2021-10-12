Сто днів – земельній реформі: в Україні працює повноцінний ринок землі

Сто днів виповнилося земельній реформі. З першого липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі. За даними міністерства агрополітики – вже складено понад 28 тис. угод на купівлю приблизно сімдесяти тис. гектарів.

У середньому, ціна за один гектар становить 43 тис. грн. Однак, урядовці прогнозують: щороку ця цифра буде зростати на 7-10 відсотків. Адже реальна вартість української землі – значно вища.

Також, у держгеокадастрі повідомили про запровадження електронної системи торгів. Тобто – тепер земельні аукціони доступні в системі Прозоро.

Не обійшлося за ці три з половиною місяці і без порушень.

Зокрема, майже одразу після запуску системи моніторингу ринку землі – викрили понад тисячу людей, які мають у розпорядженні понад 100 гектарів території. А це є порушенням закону.

Також вистачало тих, хто не цурався користуватися правом безоплатної приватизації до п’ять разів підряд! Інформацію про кожного з цих ділків міністерство аграрної політики вже розмістило на своєму сайті.

– Ті, хто крав українську землю – мають знати, що понесуть юридичну відповідальність. І посадові особи, що зловживали таким правом – мають нести юридичну відповідальність. Ми відкриваємо цю інформацію для суспільства – і це тільки початок, – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Далі ми будемо оприлюднювати все більше і більше фактів.

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