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Факты / Видео / Украина

Страшно провалиться в дыру. На Волыни школьники ходят в туалет на улице

Почти полтысячи детей поселка Главное ютятся в четырех старых сооружениях школы, которой более 60 лет. Места мало, иногда дети сидят под доской, в одном корпусе временами до шести градусов тепла.

Парт и стульев не хватает, школьники сидят в куртках. Но самое большое неудобство для детей – туалеты, только на улице.

На всех детей здесь три уличные туалеты. Родители уже за свой счет хотели обустроить гардеробную в помещении хотя бы для первоклашек. Но им запретили.

Директор оправдывается, мол, работает здесь всего три года. Небольшой туалет внутри есть только для учителей, их здесь полсотни. А о страшных условия для детей директор лишний раз чиновникам не напоминает, сетуют родители.

Строить внутренние туалеты в помещениях нецелесообразно, потому что рядом должны построить новую школу, так объясняют родителям.

Фундамент будущей школы уже укрепили – на 20 млн грн, говорят местные.

Факты ICTV ранее писали о том, куда ушли 750 тыс. грн, если уборная не работает.

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