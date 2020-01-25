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Факти / Відео / Україна

Страшно провалитися в дірку. На Волині школярі ходять у туалет на вулиці

Майже півтисячі дітей селища Головне туляться у чотирьох старих спорудах школи, якій понад 60 років. Місця мало, подекуди діти сидять під дошкою, в одному корпусі часом до шести градусів тепла.

Парт і стільців не вистачає, школярі сидять у куртках. Та найбільша незручність для дітей – туалети, лише на вулиці.

На всіх дітей тут три вуличні туалети. Батьки вже своїм коштом хотіли облаштувати вбиральню в приміщенні хоча б для першачків. Та їм заборонили.

Директор виправдовується, мовляв, працює тут лише три роки. Невеличкий туалет всередині є лише для вчителів, їх тут півсотні. А про страшні умови для дітей директорка зайвий раз чиновникам не нагадує, нарікають батьки.

Будувати внутрішні туалети в приміщеннях недоцільно, бо поблизу мають звести нову школу, так пояснюють батькам.

Фундамент майбутньої школи вже укріпили – на 20 млн грн, кажуть місцеві.

Факти ICTV раніше писали про те, куди пішли 750 тис. грн, якщо вбиральня не працює.

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