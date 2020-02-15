Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Стреляют прямо из домов: обострение на Луганском направлении

Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных калибров – 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С начала этого дня наемники обстреляли защитников Новолуганского – это Донецкое направление. Не приходит напряжение и на Луганской области фронта.

Напротив армейцев заброшенные дома местных жителей Золотого-5. Это идеальное место боевикам для атаки на украинские позиции.

Главная особенность обстрелов на участке луганского фронта заключается в том, что здесь активные боевые действия сменяются затишье и наоборот. Здесь главная задача боевиков заскочить украинских армейцев врасплох.

Подробный репортаж с передовой Владимира Михайлова на YouTube Фактов ICTV.

К слову, 31 год назад завершилась война в Афганистане. Официально именно 15 февраля 1989 – последний советский военный пересек Мост Дружбы – граница между двумя странами. Более 160 тыс. украинцев участвовали в той войне. Около трех тысяч – погибли.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

31 год после боевых действий в Афгане: история украинца, прошедшего две войны
31 год после боевых действий в Афгане: история украинца, прошедшего две войны
Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Пророссийский план: почему 12 шагов для мира неприемлемы для Украины
Пророссийский план: почему 12 шагов для мира неприемлемы для Украины
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
5 лет Широкинской операции: как Азов занимал важные высоты под Мариуполем
5 лет Широкинской операции: как Азов занимал важные высоты под Мариуполем
Близость к врагу и пристреляные бойницы. ВСУ держит оборону под Авдеевкой
Близость к врагу и пристреляные бойницы. ВСУ держит оборону под Авдеевкой
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ
На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка