Стреляют прямо из домов: обострение на Луганском направлении

Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных калибров – 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С начала этого дня наемники обстреляли защитников Новолуганского – это Донецкое направление. Не приходит напряжение и на Луганской области фронта.

Напротив армейцев заброшенные дома местных жителей Золотого-5. Это идеальное место боевикам для атаки на украинские позиции.

Главная особенность обстрелов на участке луганского фронта заключается в том, что здесь активные боевые действия сменяются затишье и наоборот. Здесь главная задача боевиков заскочить украинских армейцев врасплох.

Подробный репортаж с передовой Владимира Михайлова на YouTube Фактов ICTV.

К слову, 31 год назад завершилась война в Афганистане. Официально именно 15 февраля 1989 – последний советский военный пересек Мост Дружбы – граница между двумя странами. Более 160 тыс. украинцев участвовали в той войне. Около трех тысяч – погибли.

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