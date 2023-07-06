Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход

Борьба за Протасов Яр продолжается. Ныне неравнодушные, защищающие дело эко-активиста и погибшего бойца ВСУ Романа Ратушного, одержали еще одну победу в затяжной судебной битве за создание в центре столицы природного заказника, который во что бы то ни стало хотят застроить.

Киевский горсовет и адвокаты общественных активистов выиграли апелляцию по установлению сервитута на землю в Протасовом Яру, то есть частный инвестор обязан разрешить беспрепятственный проход на территорию яра.

Но Компания ООО Протасов Яр, которая в свое время скупила там участки у физических лиц и некоторые приобрела у города, категорически против сервитута. Мол, это нарушает право частной собственности. В судебном зале был только адвокат, убеждавший, что его клиент уже не планирует там ничего строить. Именно против незаконной застройки и выступали активисты. Комментировать что-либо журналистам адвокат компании отказался.

В день рождения Романа Ратушного Северный апелляционный хозяйственный суд принял сторону защитников Протасового Яра. Решение горсовета о создании заказника на склонах остается в силе. Это маленькая победа, – говорят адвокаты! Но не окончательная, ведь фирма может оспорить это решение в Верховном Суде.

Параллельно идет судебная волокита еще с компанией застройщиком, которая якобы арендовала землю на Протасовом и хотела строить. С этем еще не зашли дальше суда первой инстанции. Но жители и активисты настроены продолжать дело Романа Ратушного до последнего.

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