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Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV

Суд на боці активістів: у Протасовому Яру у Києві має бути безперешкодний прохід

Боротьба за Протасів Яр триває. Нині небайдужі, які захищають справу екоактивіста та загиблого бійця ЗСУ Романа Ратушного, здобули ще одну перемогу у затяжній судовій битві за створення у середмісті столиці природного заказника, який будь-що хочуть забудувати.

Київська міськрада й адвокати громадських активістів виграли апеляцію щодо встановлення сервітуту на землю у Протасовому Яру, тобто приватний інвестор зобов’язаний дозволити безперешкодний прохід на територію яру.

Але Компанія ТОВ Протасів Яр,  яка свого часу скупила там ділянки у фізичних осіб і деякі придбала у міста, категорично проти сервітуту. Мовляв, це порушує право приватної власності. У судовій залі був тільки адвокат, який переконував, що його клієнт вже не планує там нічого будувати. Саме проти незаконної забудови й виступали активісти. Коментувати будь-що журналістам адвокат компанії відмовився.

У день народження Романа Ратушного Північний апеляційний господарський суд став на бік захисників Протасового Яру. Рішення міськради про створення заказника на схилах лишається чинним. Це маленька перемога, кажуть адвокати! Але не остаточна, адже фірма може оскаржити це рішення у Верховному суді.

Паралельно триває судова тяганина ще й із компанією-забудовником, яка начебто орендувала землю на Протасовому і хотіла будувати. З тим ще не зайшли далі суду першої інстанції. Але жителі та активісти налаштовані продовжувати справу Романа Ратушного до останнього.

Забудовники, Роман Ратушний, скандальна забудова, Суд
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