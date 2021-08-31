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Суд над Марией Колесниковой в Беларуси: оппозиционерке грозит до 12 лет

Валентина Летяк редактор ленты

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову могут приговорить к 12 годам лишения свободы. Именно такой срок просят прокуроры режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Суд идет в эти минуты, сейчас происходят прения сторон.

Такой же срок грозит и адвокату Колесниковой — Максиму Знаку. Обоих обвиняют в попытке захвата власти и создании экстремистских организаций.

Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября 2020 года. Оппозиционерку пытались выдворить из страны, но она уничтожила свой паспорт.

Два дня никто не знал, куда она исчезла, а 9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали.

С тех пор она находилась в следственном изоляторе города Жодино. Все жалобы на продление срока ареста отклонялись.

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