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Валентина Летяк |

Суд над Марією Колесниковою у Білорусі: опозиціонерці загрожує до 12 років

Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію  Колесникову можуть засудити до 12 років позбавлення волі. Саме такий термін просять прокурори режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Суд триває у ці хвилини, нині відбуваються дебати сторін.

Такий самий термін загрожує і адвокату Колесникової – Максиму Знаку. Обох звинувачують у спробі захоплення влади і створенні екстремістських організацій.

Марію Колесникову викрали у центрі Мінська 7 вересня 2020 року. Опозиціонерку намагалися видворити з країни, але вона знищила свій паспорт.

Два дні ніхто не знав, куди вона зникла, а 9 вересня батько повідомив, що Марію заарештували.

З того часу вона перебувала у слідчому ізоляторі міста Жодіно. Усі скарги на продовження терміну арешту відхилялися.

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