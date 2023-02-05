Суд над Путиным стал ближе: как будет работать спецтрибунал над руководством России

Трибунал для президента России Владимира Путина и его приспешников, которые развязали крупнейшую в Европе войну после второй мировой, становится более реальным.

Накануне Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании специального трибунала за преступление российской агрессии, с четкими требованиями к нему.

Сегодня это уже шестой документ, который призывает международное сообщество создать механизм и привлечь к ответственности преступное руководство России и Беларуси.

Факты ICTV разбирались, когда и при каких условиях спецтрибунал над Россией станет возможным.

В недавнем решении ПАСЕ впервые появились четкие юридические детали спецтрибунала над российским руководством. Сейчас осудить Путина, правителя Беларуси Лукашенко или других госчиновников РФ или РБ за агрессию против Украины не может ни один международный суд или ранее созданный трибунал.

При этом Международный уголовный суд в Гааге дело о преступлении агрессии рассматривать не может, потому что ни Украина, ни Россия или Беларусь не ратифицировали римский статут МУС.

Выход — создать специальный трибунал — по сути новый судебный орган, который будет иметь полномочия судить высшее руководство государства-агрессора.

Заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Зера Козлыева говорит, что высшие должностные лица имеют определенные иммунитеты: дипломатические, функциональные, личные и тому подобное.

— Поэтому такой трибунал необходим. Учитывая, что это будет международный механизм, и там будет представлена не только Украина, как жертва этой агрессии, но и другие партнеры, то он будет обеспечивать прозрачность и справедливость рассмотрения этого дела, — говорит Козлиева.

Сегодня по международным законам есть два варианта образования специального трибунала. Одним из них является инициирование такого трибунала через Совбез ООН, но вряд ли это удастся, поскольку Россия, которая до сих пор находится в Совбезе, такое решение ветирует.

— Он бы был обязательным для сторон и это бы решило вопрос, но в ситуации Украины таки развитие мало вероятно… Пока Россия находится в составе организации и имеет право вето, этот вариант не действует, — говорит советник и адвокат международной судебной практики Eterna Law Кристина Шаповалова.

По другому сценарию — международное соглашение между государствами, которые захотят присоединиться, чтобы совместно создать трибунал над Путиным. На реализацию этого варианта и надеется Украина. Многие страны-партнеры поддерживают Украину на уровне своих парламентов и голосуют за создание спецтрибунала.

Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Украины Мария Мезенцева объяснила, как он будет работать на практике.

— Проще всего это открытое международное соглашение, или договор, к которому присоединяются страны-члены (трибунала, — Ред.). И если путешествует (министр иностранных дел РФ Сергей, — Ред.) Лавров куда-то, в одну из стран подписантов, или случайно пересекает границу этого государства, его должны задержать и доставить на судебный процесс, — объясняет Мезенцева.

Но важно привлечь к подписанию соглашения и созданию трибунала не только Европу или США, а все страны мира, говорит Мезенцева.

— Нам реально надо объяснить и странам Африки, Латинской Америки, которых мы сейчас спасаем от голода, странам, которые очень далеки от нас, не понимают, что в деталях происходит, но их голос воздержался, для нас будет сравниваться с голосом против, — говорит она.

Что точно решено и подтверждено решениями ПАСЕ, заседать специальный трибунал по российской агрессии должен в Гааге. Самое главное — любые иммунитеты высших должностных лиц РФ — не будут действовать.

А еще на скамье подсудимых будет не только российское руководство, но и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Важно, Украина будет настаивать, чтобы трибунал рассматривал агрессию, начатую Россией не в прошлом году, а в феврале 2014-того. Уже конкретное решение о создании трибунала могут принять на саммите Совета Европы, который запланирован в Рейкьявике в мае. И если это удастся, на формирование нового судебного органа понадобится примерно полгода, прогнозируют в Украинском Хельсинском союзе.

— Я бы здесь сослался на практику по бывшей Югославии, когда Слободан Милошевич, который во время создания суда еще занимал руководящие позиции, но закончил свою жизнь в камере ожидая рассмотрения его дела, — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии, так называемый Нюрнбергский процесс, тоже начали готовить в разгар войны, в 42-м.

Но полноценно суд заработал в ноябре 1945 года, через полгода после капитуляции Германии. Тогда на скамье подсудимых оказались 24 человека — нацистские политики, военные, пропагандисты.

Депутаты ПАСЕ уже заявили, что гаагский трибунал для Путина и Лукашенко должен стать “римейком” Нюрнбергского.

Фото: Getty Images

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