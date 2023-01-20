Январь, 20 в 7:50

Европейский парламент 19 января принял резолюцию о создании специального трибунала для расследования агрессии России против Украины, где ответственными названо политическое и военное руководство РФ и Беларуси.

Каким образом может быть образован сам трибунал, как долго это продлится и сколько времени уйдет на следствие после того, как спецтрибунал образуют — Факты ICTV расспросили украинскую правозащитницу, лауреата премий имени Василия Стуса и Защитник демократии, премии Сахарова за свободу мысли, главу организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира Александру Матвийчук.

Цель — создать трибунал

По словам Матвийчук, резолюция Европарламента является мощной поддержкой для Украины, но для того, чтобы такой трибунал был создан, необходимо решение исполнительного органа, поэтому “впереди еще много работы”.

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— Рассматривается несколько вариантов создания, получения легитимации для спецтрибунала для международных организаций. Когда мы говорим об ООН, то для нас это был бы наиболее важный вариант, потому что это означало бы, что трибунал признан всем миром. Решение о его создании может принять или Совет безопасности ООН, а этого точно никогда не будет, потому что Россия наложит вето, или Генеральной ассамблеей, где 2/3 (государств-членов ГА ООН, — Ред.) должны проголосовать за такое создание, — пояснила эксперт.

По ее словам, несмотря на усилия украинских дипломатов и правозащитников, сегодня в Генассамблее ООН еще нет необходимого количества голосов для создания такого спецтрибунала.

Впрочем, есть и другие варианты, кроме как создавать трибунал с помощью инструментов Организации Объединенных Наций, говорит Александра Матвийчук.

— Но есть еще варианты, и поэтому здесь важна поддержка Европейского парламента, и сейчас будет зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где также будут срочные дебаты (по спецтрибуналу, — Ред.), где это будет обсуждаться. Потому что, если не в рамках ООН, то такой спецтрибунал будет создан или в рамках Совета Европы, или в рамках Европейского Союза. Такие варианты тоже рассматриваются, — пояснила правозащитница.

Как долго продлится следствие трибунала

Александра Матвийчук говорит, что когда трибунал будет создан, то следствие в отношении действий политического и военного руководства России и Беларуси может быть завершено за несколько месяцев.

— Преступление агрессии не требует расследования, которое будет длиться годами. Потому что, во-первых, это лидерское преступление, что означает, что за него отвечает руководство государства, которое принимает решение о его инициировании, планировании и развязывании агрессивной войны. А во-вторых, это очень видимое преступление, потому что все видят российские войска на территории Украины. То есть здесь не стоит вопрос, чтобы расследование длилось годами, — говорит эксперт.

По ее мнению, именно поэтому украинское правительство выбрало стратегию по созданию трибунала только за одно международное преступление — агрессия России против Украины, когда есть и другие международные преступления — военные, преступления против человечности, геноцид и тому подобное.

— Я так понимаю, что это (решение было принято, — Ред.) из тех соображений, что так можно достичь достаточно быстрого результата. Потому что когда результат будет создан и уже будет работать, то это (привлечение к ответственности, — Ред.), в лучшем варианте, может занять несколько месяцев, но точно не несколько лет, — пояснила Матвийчук.

По словам правозащитницы, задержание высшего руководства России или Беларуси будет зависеть от решения трибунала, который уже примет, начинать ли производство и как будут делаться соответствующие ордера.

Напомним, 19 января Европейский парламент принял резолюцию о создании специального трибунала, который будет расследовать преступление агрессии России против Украины.

В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил евродепутатов за принятие этого документа.

В конце ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.

Фото: Oleksandra Matviichuk