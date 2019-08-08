Сущенко согласился отбывать наказание в Украине и подписал документы

Роман Сущенко согласен отбывать наказание в Украине. Он подписал все необходимые документы, рассказал адвокат Марк Фейгин.

Фактически, это один из шагов для возможного обмена. Но бумаги могут еще долго лежать, а планы Кремля неизвестные, пояснил юрист.

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Напомним, 12 сентября 2018 года Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор о 12 годах заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”.

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