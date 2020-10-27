Світ після пандемії: на YES обговорили книгу ведучого CNN Фаріда Закарії

Ялтинська Європейська Стратегія повертається, але через спалах коронавірусу дискусія міжнародних політиків, бізнесменів та інтелектуалів пройде в режимі онлайн.

27 жовтня учасники панелі обговорили книгу ведучого CNN Фаріда Закарії – 10 уроків пост пандемійного світу.

– Фарід щойно опублікував чудову книгу – це дуже гострий аналіз і огляд. Книга отримала фантастичні рецензії і зараз це беззаперечний бестелер. Через Сovіd-19, наша традиційна зустріч у Києві відбудеться лише наступного року, я сподіваюся на це. До того часу, світові уми і впливові люди, які ухвалюють важливі рішення, погодилися зібратися онлайн, щоб проаналізувати глобальні виклики та їх наслідки для України, – зазначив засновник YES Віктор Пінчук.

Нині від вірусу найбільш потерпають відкриті західні країни США та Європа. А от Китай потужно контролював населення і зараз Пекін повідомляє про незначне інфікування. Тому світові видання припускають – демократія програє автократії, але Закарія так не думає.

– Лише дві диктатутри зробили все ефективно, і ми думаємо, що всі диктатури впоралися. Але подумайте про Іран, Білорусь, Росію – у них велике розповсюдження вірусу, – зазначив ведучий програми Fareed Zakaria GPS каналу CNN Фарід Закарія.

29 жовтня Ялтинська Європейська Стратегія проведе дискусію з колишнім радником з питань національної безпеки США Джоном Болтоном, президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаасом та Головою редакційної колегії та шеф-редактором, Financial Times у США Джилліан Тетт щодо президентських виборів у США та їх наслідків для України.