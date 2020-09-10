Мир в огне. Масштабные лесные пожары в Калифорнии, Орегоне, Афинах и Бразилии

Масштабные пожары охватили различные континенты на планете. Вызванные глобальным потеплением пожары нанесли серьезный ущерб и катастрофические убытки в американских штатах Калифорния и Оргеон, греческой столице Афинах, и лесам в русле реки Амазонка.

Афины, Греция

Под угрозой огня оказались накануне греческая столица. Вблизи Афин разгорелся огромный лесной пожар. Жителей семи пригородов эвакуировали перед тем, как огонь добрался до их домов. Пожар тушили более 100 пожарных — при поддержке спецтехники и вертолетов.

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Штат Орегон, США

Вспыхнули леса и в американском штате Орегон. Из-за ветра пламя распространяется очень быстро. Стихия уже уничтожила 5 маленьких городков. С самых опасных районов вывезли тысячи людей.

Почти 40 млн человек получили предупреждения о потенциальной возможности эвакуации. Тем временем в выжженных регионов, где стихия уже отшумела, жители начали возвращаться. Они в шоке, их дома уничтожены до основания, восстановление придется начинать с нуля.

Бразилия

А в Южной Америке пожар в русле Амазонки за этот месяц усилился, говорят исследователи. Огонь добрался девственного леса — где не ступала нога человека. Ученые и активисты уже давно пытаются привлечь внимание политиков к опасности ежегодных массовых пожаров в регионе. Однако пока действенных механизмов сохранения амазонских лесов не разработали.

Штат Калифорния, США

Продолжает гореть и Калифорния. За последние сутки там появилось еще несколько новых крупных очагов. Их общее количество приближается к сотне. Огонь с начала лета выпалил уже сотни гектаров земли. Под контроль удалось взять всего 20% пожара.

Минимум шесть человек погибли и 63 получили ранения в результате пожара в Калифорнии. Тушение и эвакуация людей усложняется из-за эпидемии.

Причиной пожаров в Калифорнии стали более 12 тыс. ударов молний. В штате всю неделю фиксировали рекордно высокие температуры воздуха.