Світ у вогні. Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії, Орегоні, Афінах і Бразилії

Масштабні пожежі охопили різні континенти на планеті. Викликані глобальним потеплінням пожежі завдали серйозної шкоди та катастрофічних збитків в американських штатах Каліфорнія і Оргеон, грецькій столиці Афінах, та лісам в руслі ріки Амазонка.

Афіни, Греція

Під загрозою вогню опинилися напередодні грецька столиця. Поблизу Афін розгорілася велетенська лісова пожежа. Мешканців семи передмість евакуювали перед тим, як вогонь дістався до їхніх будинків. Пожежу приборкували понад 100 вогнеборців – за підтримки спецтехніки та гелікоптерів.

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Штат Орегон, США

Спалахнули ліси і в американському штаті Орегон. Через вітер полум’я поширюється надзвичайно швидко. Стихія вже знищила 5 маленьких містечок. З найнебезпечніших районів вивезли тисячі людей.

Майже 40 млн осіб отримали попередження про потенційну можливість евакуації. Тим часом до випалених регіонів, де стихія вже відшуміла, мешканці почали повертатися. Вони шоковані, їхні домівки знищені дощенту, відбудову доведеться починати з нуля.

Бразилія

А у Південній Америці пожежі в руслі Амазонки цього місяці посилилися, кажуть дослідники. Вогонь дістався незайманого лісу – де не ступала нога людини. Науковці та активісти вже давно намагаються привернути увагу політиків до небезпеки щорічних масових пожеж в регіоні. Однак поки дієвих механізмів збереження амазонських лісів не розробили.

Штат Каліфорнія, США

Продовжує палати і Каліфорнія. За останню добу там з’явилося ще кілька нових великих осередків. Їхня загальна кількість наближається до сотні. Вогонь від початку літа випалив уже сотні гектарів землі. Під контроль вдалося взяти всього 20% пожежі.

Щонайменше шестеро людей загинули і 63 отримали поранення в результаті пожежі в Каліфорнії. Гасіння та евакуація людей ускладнюється через епідемію Covid-19.

Причиною пожеж у Каліфорнії стали понад 12 тис. ударів блискавок. У штаті весь тиждень фіксували рекордно високі температури повітря.