В среду, 9 сентября, в Греции вокруг Афин произошли лесные пожары. Также они наблюдаются и в других районах страны.
По информации спасателей, для контроля ситуации задействована авиация.
Пожары возникли в лесах, кустарниках, оливковых рощах и виноградниках. Такая ситуация наблюдается в районе Фериз недалеко от Каливии.
В борьбе с пожарами за последнее время были задействованы 180 спасателей.
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Из-за высокой пожарной опасности жителям близлежащих районов Афин власти приказали покинуть свои дома и переждать на пляже.
Также отмечается, что сейчас нет проезда к археологическим раскопкам Сунион.
Пожары в Калифорнии
Минимум шесть человек погибли и 63 получили ранения в результате пожара в Калифорнии. Тушение и эвакуация людей усложняется из-за эпидемии.
Причиной пожаров в Калифорнии стали более 12 тыс. ударов молний. В штате всю неделю фиксировали рекордно высокие температуры воздуха.
Источник: Ekathimerini