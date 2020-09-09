В среду, 9 сентября, в Греции вокруг Афин произошли лесные пожары. Также они наблюдаются и в других районах страны.

По информации спасателей, для контроля ситуации задействована авиация.

Пожары возникли в лесах, кустарниках, оливковых рощах и виноградниках. Такая ситуация наблюдается в районе Фериз недалеко от Каливии.

В борьбе с пожарами за последнее время были задействованы 180 спасателей.

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Из-за высокой пожарной опасности жителям близлежащих районов Афин власти приказали покинуть свои дома и переждать на пляже.

Также отмечается, что сейчас нет проезда к археологическим раскопкам Сунион.

Пожары в Калифорнии

Минимум шесть человек погибли и 63 получили ранения в результате пожара в Калифорнии. Тушение и эвакуация людей усложняется из-за эпидемии.

Причиной пожаров в Калифорнии стали более 12 тыс. ударов молний. В штате всю неделю фиксировали рекордно высокие температуры воздуха.

Источник: Ekathimerini