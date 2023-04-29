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Татьяна Наконечная, Журналистка Факты ICTV, военный корреспондент

Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута

Пока одни защитники держат оборону в Бахмуте, другие уничтожают врага еще на подступах к самому городу. Из артиллерии и минометов украинские воины ежечасно равняют с землей небольшие группы оккупантов, пытающихся прорвать оборону. И в нынешней войне нашим военным очень помогают дроны.

Из них они корректируют артиллерию и прицельно уничтожают врага. А еще активно проводят аэроразведку. Операторы беспилотников, как правило, работают заездами и часто сменяют локацию.

– Они укрепляются, строят оборонительные позиции. Постоянно у них есть какое-то движение. Наша разведка их определяет и в дальнейшем наносит огневое поражение, – говорит военнослужащий ВСУ Ярослав.

В южных окрестностях Бахмута минометчики отрабатывают по российской пехоте. Маневренность минометов высокая – можно в любой момент его перенести на другую позицию, взяв на плечо.

– Люди, которые находятся в самом Бахмуте, они, конечно, титаны, но все мы делаем свою работу на этом направлении. И будем держаться, – говорят наши воины.

Бахмут, Война в Украине, Дрони
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