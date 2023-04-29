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Тетяна Наконечна, Журналістка Факти ICTV, військова кореспондентка

Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута

Доки одні захисники тримають оборону в Бахмуті, інші знищують ворога ще на підступах до самого міста. З артилерії та мінометів українські воїни чи не щогодини рівняють із землею невеликі групи окупантів, які намагаються прорвати оборону. І в нинішній війні нашим військовикам неабияк допомагають дрони.

З них вони корегують артилерію і влучно знищують ворога. А ще – активно проводять аеророзвідку. Оператори безпілотників, як правило, працюють заїздами і часто змінюють локацію.

– Вони укріплюються, будують оборонні позиції. Постійно в них є якийсь рух. Наша розвідка їх виявляє й надалі завдає вогневого ураження, – говорить військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

На південних околицях Бахмута мінометники відпрацьовують по російській піхоті. Маневреність у мінометів висока – можна в будь-який момент його перенести на іншу позицію, взявши на плече.

– Люди, які нині в самому Бахмуті, вони, звісно, титани, але всі ми робимо свою роботу на цьому напрямку. І будемо триматися, – говорять наші воїни.

Бахмут, Війна в Україні, Дрони
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