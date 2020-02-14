Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Сюрприз для Украины: как началась Мюнхенская конференция по безопасности

В баварской столице геополитический эпицентр, там открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Нынешняя тема Как остановить распространение коронавируса и удержать демократию в мире.

Украину в Германии ожидал сюрприз, на Западе обнародовали план мира на Донбассе, разработанный тремя международными организациями вместе с Российским советом по международным делам. В документе нет упоминаний об агрессии Кремля, там войну называют конфликтом вокруг Украины вследствие катастрофических просчетов.

Предлагают начать налаживать диалог с Москвой и восстанавливать с ней сотрудничество без восстановления Украины суверенитета над Крымом.

12 шагов мира, среди которых постепенное снятие санкций с Кремля уже раскритиковали США, пока реакции официального Киева нет, президент Зеленский будет выступать в Мюнхене завтра (15 февраля). На субботу запланирован и украинский ланч, традиционно организованный фондом Виктора Пинчука. Смотрите больше в сюжете Ольги Чайко.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Частная инициатива: реакция Киева на план “завершения войны в Украине”
Частная инициатива: реакция Киева на план “завершения войны в Украине”
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
Переход на летнее время 2020: когда переводить часы
Переход на летнее время 2020: когда переводить часы
США обсудят в Мюнхене противодействие российской агрессии в Украине
США обсудят в Мюнхене противодействие российской агрессии в Украине
Бизнес в Украине для иностранцев: проблемы и мошенничество
Бизнес в Украине для иностранцев: проблемы и мошенничество
Диалог продолжается: МВФ о сроках утверждения новой программы для Украины
Диалог продолжается: МВФ о сроках утверждения новой программы для Украины

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка