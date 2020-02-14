Сюрприз для Украины: как началась Мюнхенская конференция по безопасности
В баварской столице геополитический эпицентр, там открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Нынешняя тема Как остановить распространение коронавируса и удержать демократию в мире.
Украину в Германии ожидал сюрприз, на Западе обнародовали план мира на Донбассе, разработанный тремя международными организациями вместе с Российским советом по международным делам. В документе нет упоминаний об агрессии Кремля, там войну называют конфликтом вокруг Украины вследствие катастрофических просчетов.
Предлагают начать налаживать диалог с Москвой и восстанавливать с ней сотрудничество без восстановления Украины суверенитета над Крымом.
12 шагов мира, среди которых постепенное снятие санкций с Кремля уже раскритиковали США, пока реакции официального Киева нет, президент Зеленский будет выступать в Мюнхене завтра (15 февраля). На субботу запланирован и украинский ланч, традиционно организованный фондом Виктора Пинчука. Смотрите больше в сюжете Ольги Чайко.
Факты ICTV ранее писали о том, что в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе.