Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Сюрприз для України: як почалась Мюнхенська безпекова конференція

У баварській столиці геополітичний епіцентр, там відкрилась Мюнхенська безпекова конференція. Нинішня тема Як зупинити розповсюдження коронавірусу і втримати демократію у світі.

Україну в Німеччині очікував сюрприз, на Заході оприлюднили план миру на Донбасі, розроблений трьома міжнародними організаціями разом з Російською радою з міжнародних справ. У документі нема згадок про агресію Кремля, там війну називають конфліктом навколо України внаслідок катастрофічних прорахунків.

Пропонують почати налагоджувати діалог з Москвою і відновлювати з нею співпрацю без відновлення Україною суверенітету над Кримом.

12 кроків  миру, серед яких поступове зняття санкцій з Кремля вже розкритикували США, поки реакції офіційного Києва немає, президент Зеленський виступатиме в Мюнхені завтра (15 лютого). На суботу запланований і український ланч, традиційно організований фондом Віктора Пінчука.  Дивіться більше у сюжеті Ольги Чайко.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мюнхенський план “завершення війни в Україні” зник із сайту конференції
Мюнхенський план “завершення війни в Україні” зник із сайту конференції
12 кроків заради миру: в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі
12 кроків заради миру: в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі
Перехід на літній час 2020: коли переводити годинники
Перехід на літній час 2020: коли переводити годинники
США обговорять у Мюнхені протидію російській агресії в Україні
США обговорять у Мюнхені протидію російській агресії в Україні
Бізнес в Україні для іноземців: проблеми та шахрайство
Бізнес в Україні для іноземців: проблеми та шахрайство
Діалог триває: МВФ про терміни затвердження нової програми для України
Діалог триває: МВФ про терміни затвердження нової програми для України
Київському ядерному реактору 60 років – як працює та що виробляє
Київському ядерному реактору 60 років – як працює та що виробляє
Діалог про майбутнє: українців запрошують на зустріч у Вашингтон
Діалог про майбутнє: українців запрошують на зустріч у Вашингтон

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка