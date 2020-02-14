Сюрприз для України: як почалась Мюнхенська безпекова конференція
У баварській столиці геополітичний епіцентр, там відкрилась Мюнхенська безпекова конференція. Нинішня тема Як зупинити розповсюдження коронавірусу і втримати демократію у світі.
Україну в Німеччині очікував сюрприз, на Заході оприлюднили план миру на Донбасі, розроблений трьома міжнародними організаціями разом з Російською радою з міжнародних справ. У документі нема згадок про агресію Кремля, там війну називають конфліктом навколо України внаслідок катастрофічних прорахунків.
Пропонують почати налагоджувати діалог з Москвою і відновлювати з нею співпрацю без відновлення Україною суверенітету над Кримом.
12 кроків миру, серед яких поступове зняття санкцій з Кремля вже розкритикували США, поки реакції офіційного Києва немає, президент Зеленський виступатиме в Мюнхені завтра (15 лютого). На суботу запланований і український ланч, традиційно організований фондом Віктора Пінчука. Дивіться більше у сюжеті Ольги Чайко.
Факти ICTV раніше писали про те, що в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі.