Лагерь бездомных возле больницы: почему больные оказались на улицах Харькова

В Харькове возник лагерь бездомных прямо у больницы неотложной помощи, инвалиды с тяжелыми болезнями жалуются на медиков, которые после оказания помощи просто выбросили их на улицу.

Идти им некуда, и уже несколько месяцев живут под открытым небом. В мэрии называют это клеветой и обвиняют самих бездомных, которые не хотят социализироваться, бегут из реабилитационных центров и намеренно обустраиваются в подобных хлебных местах.

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Врачи выбросили его на улицу сразу после операции, жаловался мужчина. И таких здесь больше десятка – на матрасе, под деревьями, на скамейках.

Здесь же пакеты с одеждой и едой, которые приносят неравнодушные. От бездомных пахнет алкоголем.

Напомним, в Бейруте (Ливан) нашли тело бездомной 52-летней Фатимы Отман, которая оказалась тайной миллионершей.

Опубликовано Сентябрь, 25 в 20:20



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