Табір безхатченків біля лікарні: чому хворі опинились на вулицях Харкова

У Харкові виник табір безхатченків просто біля лікарні невідкладної допомоги, інваліди з важкими хворобами скаржаться на медиків, які після надання допомоги просто викинули їх на вулицю.

Йти їм нікуди, і вже кілька місяців живуть просто неба. У мерії натомість називають це наклепом і звинувачують самих безхатченків, які не хочуть соціалізуватися, тікають з реабілітаційних центрів і навмисно облаштовуються в подібних хлібних місцях.

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Лікарі викинули його на вулицю одразу після операції, скаржився чоловік. І таких тут більше десятка – на матраці, під деревами, на лавках.

Тут же пакунки з одягом та їжею, які приносять небайдужі. Від безпритульних тхне алкоголем.

Нагадаємо, у Бейруті (Ліван) знайшли тіло безпритульної 52-річної Фатіми Отман, яка виявилася таємною мільйонеркою.

Опубліковано Вересень, 25 в 20:20



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