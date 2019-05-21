Тактическая ошибка оккупантов: бойцы ООС уничтожили вражескую гаубицу

Бойцы полка Азов сняли с беспилотника как российская 122-миллиметровая гаубица после обстрела в окрестностях Горловки меняет позиции.

Чтобы добраться из зоны отвода для адекватного ответа понадобилось полчаса. Критическое время для утихомиривания артиллерийского налета врага. Но боевики совершили тактическую ошибку. Российская гаубица слишком близко подъехала к украинским позициям, что позволило быстро ликвидировать технику северного соседа.

Ангары бывшего доломитного завода в окрестностях оккупированного Гольмовского стали военной базой оккупационной армии для хранения такой техники. Гусеничная, колесная техника, и даже артиллерийские установки.

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Ангары большой и малой промзоны оккупированного поселка Гольмовский – надежное место для укрытия тяжелого вооружения боевиков. Однако применяют они его по другую сторону окраин оккупированной Горловки.

Толстые бетонные стены остаются надежным укрытием для врага, которое невозможно разбить украинским бойцам с разрешенного стрелкового оружия. Единственная возможность попасть в противника, дождаться момента выхода техники из ангаров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям.

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