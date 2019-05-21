Тактична помилка окупантів: бійці ООС знищили ворожу гаубицю

Бійці полку Азов зафільмували з безпілотника як російська 122-міліметрова гаубиця після обстрілу на околицях Горлівки змінює позиції.

Аби дістатися із зони відведення для адекватної відповіді знадобилося півгодини. Критичний час для вгамування артилерійського нальоту ворога. Та бойовики допустилися тактичної помилки. Російська гаубиця занадто близько під’їхала до українських позицій, що дозволило швидко ліквідувати техніку північного сусіда.

Ангари колишнього доломітного заводу на околицях окупованого Гольмівського стали військовою базою окупаційної армії для зберігання такої техніки. Гусенична, колісна техніка, та навіть артилерійські установки.

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Ангари великої та малої промзони окупованого селища Гольмівське – надійне місце для укриття важкого озброєння бойовиків. Однак застосовують вони його по інший бік околиць окупованої Горлівки.

Товсті бетонні стіни залишаються надійним укриттям для ворога, яке неможливо розбити українським бійцям з дозволеної стрілецької зброї. Єдина можливість поцілити в противника, дочекатись моменту виходу техніки з ангарів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики на Донбасі відкрили вогонь по мирних жителях.

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