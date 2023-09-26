Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали

Доказали всему миру: украинцы – несокрушимые и в боях, и после ранений. Из Игор несокрушенных недавно в Черкассы вернулись Вадим Мазниченко и Максим Дмитраш. Вадим завоевал золото в составе сборной в стрельбе из лука и две бронзы в индивидуальных соревнованиях по толканию ядра. У Максима две серебряные медали в прыжках в длину и в гребле на тренажерах. И это, несмотря на тяжелые ранения, которые оба получили, защищая свою страну.

До вожделенных медалей Вадим Мазниченко прокладывал трудный путь. До 2014 года, рассказывает, вообще не занимался спортом. С началом антитеррористической операции его мобилизовали во вторую волну.

После боевого согласования в терробороне, куда попал, уехал с собратьями в Одесскую область, тогда ожидали нападения врага из Приднестровья. А дальше – на ноль в Старогнатовку. Меньше чем через месяц там получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Затем – длительное лечение, реабилитация и протезирование. Потерял левую руку и правую ногу.

К Invictus Games готовились круглогодично, в Украине и за границей, говорит один из тренеров Вадима. Тренировки каждый день, с одним выходным в неделю. Роман готовил Вадима в толкании ядра. Для этого на базе в Черкассах даже обустроили специальное кресло.

С самого начала ставили целью получить медаль, делится тренер. Ведь, объясняет, на этих играх выступать можно раз в четыре года. И Вадим этим шансом успешно воспользовался.

– Говорю Вадиму, у тебя есть единственный шанс получить медаль и остаться в истории и как спортсмен высокого уровня. Поэтому результат такой, что никаких таких поблажек не было, — говорит заслуженный мастер спорта, тренер Вадима Мазниченко Роман Данилюк.

Два серебра с прыжками в длину и гребли на тренажерах. На подготовку к Играм непокоренных у Максима Дмитраша было три месяца.

Осознание результатов соревнований, говорит, пришло уже по дороге домой: сколь велика была там ответственность и конкуренция. Соперников во время соревнования в дамбе у Максима было 110. Но он, говорит, выложился на максимум.

– Я получался совершенно спокойным. Так как я греб тогда, я никогда так не контролировал тренажер. Я чувствовал его полностью, полностью, — рассказывает военнослужащий, участник украинской сборной на Invictus Games Максим Дмитраш.

Общей физической подготовкой к соревнованиям и греблей на концепте занимался с Максимом Алексей Назаренко. Тренер и уговорил его принять участие в Invictus Games.

– Я очень доволен его результатом. Надо своим примером давать ветеранам и подрастающей молодежи, что выживший после такого ракетного обстрела человек пережил две комы, страшные ранения, своим желанием, — уверен мастер спорта международного класса, тренер Максима Дмитраша Алексей Назаренко.

Боевой путь Максима начался в 2014. Во время полномасштабного вторжения полицейское подразделение, в котором служит Максим, отстаивало Киевщину, затем Сумщину и Харьковщину. В мае прошлого года военнослужащий получил тяжелые ранения в результате прилета вражеских ракет в Запорожской области. Позиции спецназовцев сдали местные. Прилетели четыре ракеты типа Калибр. Тогда 22 человека погибли, много раненых, рассказывает Максим.

Месяц на лечение, операции и столько же на реабилитацию. Но уже тогда Максим возобновил занятия спортом. И вернулся на службу в Нацполицию. Говорит, спорт – это для него стиль жизни. Несмотря на то, что врачи сказали, нельзя.

В настоящее время Максим вернулся к работе в подразделении спецназначения. Но амбиций в спорте не оставляет. Вадим пока отдыхает, а дальше будет снова прокладывать путь к своей мечте — попасть на Паралимпийские игры.

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